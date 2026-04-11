Teatro | a Verbania Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio portano in scena Plaza Suite

Da novaratoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel teatro di Verbania si prepara uno spettacolo che chiude la stagione di prosa al Teatro Il Maggiore. La rappresentazione vede protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, impegnati in una commedia ambientata in una suite del Plaza di New York. La trama ruota attorno a tre coppie che affrontano situazioni diverse, creando un intreccio di momenti divertenti e situazioni divertenti. La pièce è in programma nei prossimi giorni.

Una suite al Plaza di New York e tre coppie che vivono situazioni diverse. É questa la premessa del divertente spettacolo che chiude la stagione di prosa del Teatro Il Maggiore di Verbania. In scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano le coppie in una girandola di situazioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

"Plaza Suite": al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil SimonUn hotel di lusso, una suite sempre uguale, una stanza che può contenere una vita intera o forse tre.

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