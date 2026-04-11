Teatro | a Verbania Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio portano in scena Plaza Suite
Nel teatro di Verbania si prepara uno spettacolo che chiude la stagione di prosa al Teatro Il Maggiore. La rappresentazione vede protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, impegnati in una commedia ambientata in una suite del Plaza di New York. La trama ruota attorno a tre coppie che affrontano situazioni diverse, creando un intreccio di momenti divertenti e situazioni divertenti. La pièce è in programma nei prossimi giorni.
Una suite al Plaza di New York e tre coppie che vivono situazioni diverse. É questa la premessa del divertente spettacolo che chiude la stagione di prosa del Teatro Il Maggiore di Verbania. In scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano le coppie in una girandola di situazioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Plaza Suite": al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil SimonUn hotel di lusso, una suite sempre uguale, una stanza che può contenere una vita intera o forse tre.
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