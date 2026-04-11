Teatro | a Verbania Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio portano in scena Plaza Suite

Nel teatro di Verbania si prepara uno spettacolo che chiude la stagione di prosa al Teatro Il Maggiore. La rappresentazione vede protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, impegnati in una commedia ambientata in una suite del Plaza di New York. La trama ruota attorno a tre coppie che affrontano situazioni diverse, creando un intreccio di momenti divertenti e situazioni divertenti. La pièce è in programma nei prossimi giorni.