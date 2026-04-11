A Taranto, un uomo di 50 anni, impiegato come sottufficiale della Marina, è stato assolto dal tribunale dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Durante il processo, la moglie ha modificato la sua versione dei fatti in aula, portando a questa decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla testimonianza e sui cambi di versione nel corso del procedimento giudiziario.

Un uomo di 50 anni, impegnato come sottufficiale della Marina, è stato assolto dal tribunale di Taranto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La decisione giunge dopo che la moglie aveva inizialmente denunciato episodi di aggressioni e minacce avvenuti il 26 marzo 2024, ma ha successivamente fornito una versione dei fatti molto diversa durante il processo. La dinamica del 26 marzo e le accuse iniziali. Tutto ebbe inizio nel marzo dello scorso anno, quando una lite scoppiata a causa di un rimprovero rivolto alle due figlie, di sei e otto anni, degenerò in una violenta escalation. Secondo quanto ricostruito nella prima denuncia, il militare avrebbe aggredito fisicamente la coniuge, strattonandola e sputandole addosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, marinaio assolto: la moglie cambia versione in aula

Insulta e minaccia la moglie ma viene assolto: la sentenza shock a Taranto. «È successo solo una volta»È destinata a far discutere la sentenza con cui un uomo di 50 anni, sottufficiale della Marina, è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in...

Leggi anche: Taranto: “corsa contro il tempo” per la nuova versione dello stadio Lavori in corso