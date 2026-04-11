Taekwondo | sfida record a Tashkent l’Italia punta all’oro

A Tashkent si svolge una competizione di taekwondo juniores, con l’obiettivo di conquistare un nuovo record mondiale. La pedana si prepara ad accogliere atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi in sei categorie di peso. La manifestazione si svolge in una struttura appositamente allestita, con numerose sessioni di gara programmate durante la settimana. La competizione è aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming.

La pedana di Tashkent si prepara a ospitare il nuovo record mondiale del taekwondo junior. Da domani, nel Martial Arts Sport Complex della capitale uzbeka, 986 atleti provenienti da 115 nazioni si sfideranno per il titolo iridato, con la delegazione italiana pronta a scendere in campo per i primi combattimenti. L’evento segna un punto di svolta per la disciplina, grazie alla partecipazione massiccia che porta il numero di atleti coinvolti a livelli mai visti prima nelle edizioni precedenti. La competizione si svilupperà fino al prossimo 17 aprile, concentrando l’attenzione globale su un unico polo sportivo in Uzbekistan. Calendario e protagonisti della delegazione azzurra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taekwondo: sfida record a Tashkent, l’Italia punta all’oro Leggi anche: Taekwondo, Mondiali Junior a Tashkent: record di partecipanti e azzurri protagonisti Leggi anche: Arti marziali - Taekwondo. Oro incinta di sette mesi. Altro record per la Todd