Svolta per i casali fantasma del parco Volusia indetta la gara | 3,5 milioni per il recupero

È stata avviata una gara pubblica per i lavori di ristrutturazione di tre casali storici situati nel parco Volusia a Grottarossa. Le strutture, che si trovano all’interno dell’area verde, sono in condizioni di totale abbandono. Il progetto prevede un investimento di 3,5 milioni di euro destinati al recupero dei casali, con l’obiettivo di riqualificare gli edifici e renderli nuovamente fruibili.

Parte il recupero dei tre casali storici del parco Volusia a Grottarossa. È stata indetta la gara per i lavori di ristrutturazione delle strutture che si trovano all’interno dell’area verde, in stato di totale abbandono. La procedura, che si concluderà entro la fine del mese di aprile, sarà. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: Baglio-Conia (Pd), con gara casali Tor Marancia altro passo avanti tutela parcoIl recupero dei casali del parco di Tor Marancia segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio verde di Roma. Lorenzo Casali senza filtri: recupero, sogni e risate a Ginnasticomania!Protagonista della nuova puntata di Ginnasticomania è Lorenzo Casali, pilastro della nazionale italiana di ginnastica artistica e campione italiano... Argomenti più discussi: Edilizia Scolastica, svolta per completare 14 scuole tra Cosenza e provincia (anche l'ITIS Monaco) - ELENCO; Il Modigliani conteso torna agli eredi: svolta dopo dieci anni di battaglia legale; Tonno rosso, svolta per la pesca in Calabria: nuove opportunità grazie a più quote e imbarcazioni. Ascoli, svolta green a Lu Battente. Parco fluviale e giardinetti: riqualificazione tra i torrenti Cavignano e TerraponeCon lo sblocco in consiglio comunale del progetto preliminare di variante urbanistica, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con l’assessore Giovanni Silvestri, si puntano ora i ... corriereadriatico.it La svolta mdst.it/4mvuOrq #SportMediaset - facebook.com facebook Roma, svolta nelle indagini per l'omicidio Molè. Misure cautelari per quattro persone x.com