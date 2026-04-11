Svelato il maxi progetto del sottopasso che rivoluzionerà la viabilità | come diventerà la zona di via Canale Molinetto

È stato presentato un grande progetto per la realizzazione di un sottopasso che interesserà la zona di via Canale Molinetto. L'intervento prevede la costruzione di un nuovo passaggio sotterraneo destinato a migliorare la circolazione stradale in un’area molto trafficata della città. La realizzazione del progetto coinvolge diverse fasi e sarà soggetta a procedure di approvazione e valutazione da parte delle autorità competenti.

Un progetto imponente, che mira a rivoluzionare la viabilità in una delle aree della città più congestionate dal traffico. Ravenna è ormai pronta per affrontare i lavori per la realizzazione del sottopasso di via Canale Molinetto, opera di cui si parla da anni. Con le ultime modifiche alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico, svelato il progetto vincitore Sottopasso Savonarola e via Destra del Porto: cambia la viabilità fino a fine febbraioDal 26 gennaio al 28 febbraio il Gruppo Hera effettuerà degli interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso...