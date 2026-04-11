Il tribunale di Reggio Emilia ha esaminato la richiesta di concordato presentata l’8 aprile da parte di una società attiva nel settore della distribuzione alimentare. La società, che gestisce 14 negozi tra Reggio Emilia, Piacenza, Bologna e Imola, si trova in una fase di crisi finanziaria. La procedura di concordato ha portato al blocco delle vendite dei punti vendita coinvolti, determinando un momento di incertezza per le attività commerciali interessate.

La domanda di concordato presentata l’8 aprile scorso dalla Manzini & Co. dal 1938 Srl presso il tribunale di Reggio segna un punto di svolta per una realtà che gestiva 14 punti vendita tra Reggio Emilia, Piacenza, Bologna e Imola. La procedura unitaria, che vede la nomina della commercialista Elisa Cattani come commissario giudiziale, arriva dopo il fallimento dei tentativi di composizione negoziata della crisi e si inserisce in un quadro di profondi attriti legali con il gruppo Realco. Un intreccio legale che blocca le prospettive di cessione. Le sorti del gruppo commerciale, guidato da Donatella Prampolini e dal marito, sono attualmente paralizzate da un contenzioso giudiziario che coinvolge la cooperativa Realco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Supermercati in crisi: il concordato che blocca la vendita dei negozi

Leggi anche: La scomparsa dei negozi Benetton: che cosa c'è dietro la chiusura dei punti vendita a Bari e in Puglia

La banda dei supermercati è tornata in azione? Furto in un punto vendita di RaffadaliI malviventi sarebbero riusciti ad aprire la cassa, arraffando il denaro contante che vi era stato lasciato all'interno.