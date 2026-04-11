La squadra di Civitanova ha compiuto una rimonta incredibile contro i veneti, passando da uno svantaggio di due set a vincere al tie break. La partita si è conclusa con la vittoria della Lube, che ora si prepara per la sfida decisiva. La gara 4 si terrà nelle Marche il 18 aprile alle 18.

Salta il fattore campo, la Lube espugna Verona, si porta avanti nella serie 2-1 ed avrà due occasioni per conquistare la finale scudetto, la prima in casa sabato prossimo alle 18. Partita spettacolare e una Civitanova d’acciaio completa una rimonta da urlo che lascia di stucco la Rana che si è fermata avanti 2-0. Marchigiani trascinati dal top scorer Nikolov (22 punti, con 6 ace e 2 muri) e dal muro dove sono stati protagonisti anche Bottolo, Leoppky e Podrascanin in una sfida appassionante e lunghissima. La Rana ha pagato ancora la scarsa efficacia ed i troppi errori al servizio (31) ed una serata altalenante dei suoi attaccanti, con Nedeljkovic e Darlan gli ultimi ad arrendersi in un match teso e nervoso con tante proteste soprattuytti negli ultimi punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, pazzesca Civitanova: rimonta da 0-2 e sabato gioca per la finale

LIVE Verona-Civitanova 2-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani completano la rimonta, si va al tie breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 Mano out Loeppky e Civitanova completa la rimonta.

Playoff Superlega, quarti: Civitanova domina, Perugia vince al tie break. Verona, che rimontaCivitanova, Perugia e Verona vanno sul doppio vantaggio e possono già chiudere la serie in gara 3.