Superenalotto numeri e combinazione vincente di oggi 11 aprile

Nessun giocatore ha centrato il '6' o il '5+1' nel concorso del Superenalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026. Sono stati invece vinti cinque premi di categoria '5', ciascuno del valore di 42 mila euro. La combinazione vincente non ha portato a vincite di massimo livello, mentre alcuni partecipanti hanno ottenuto premi intermedi. L’estrazione si è svolta senza grandi sorprese o variazioni rispetto alle precedenti.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026. Centrati invece cinque punti '5' che vincono 42.156 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 149,2 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 aprile... Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 aprile(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 2 aprile. SuperEnalotto - Estrazione e risultati 15/11/2025