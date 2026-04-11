Superenalotto | jackpot a 149 milioni 42mila vincitori ai cinque punti

L’estrazione del Superenalotto di sabato 11 aprile 2026 non ha distribuito il jackpot di 149 milioni di euro, rimasto intatto. Tuttavia, sono stati 42.000 i giocatori che hanno centrato cinque numeri e ricevuto premi di importo variabile. Nessun biglietto ha raggiunto il massimo, ma le vincite sono state comunque numerose per chi ha azzeccato una parte dei numeri estratti.

L’estrazione del Superenalotto di questo sabato 11 aprile 2026 ha l’assenza dei premi massimi, lasciando spazio a vincite significative ha centrato cinque numeri. La combinazione estratta è composta dai numeri 19, 28, 38, 48, 77 e 85, con il 59 come numero Jolly e il 57 come numero SuperStar. Nonostante l’attesa per il jackpot più alto sia stata delusa, ben 42.156 persone sono riuscite a colpire la serie di cinque punti, ottenendo ciascuna la medesima cifra. Le dinamiche delle vincite e l’ascesa del jackpot. Il mancato raggiungimento della combinazione da sei numeri o del punteggio 5+1 sposta l’attenzione sulla crescita del montepremi complessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superenalotto: jackpot a 149 milioni, 42mila vincitori ai cinque punti SuperEnalotto: jackpot a 144,9 milioni, due vincitori da 74kL’assenza totale di vincitori del jackpot e della combinazione 5+1 al concorso di venerdì 3 aprile ha fatto salire il montepremi a una cifra record... SuperEnalotto: jackpot a 142 milioni, nessun vincitoreSabato 28 marzo 2026, alle ore 21:49, il SuperEnalotto ha prodotto una estrazione senza vincitori massimi.