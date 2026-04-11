Superbonus via libera alle confische | la novità della Cassazione che fa tremare i condomini

La Corte di Cassazione ha approvato la confisca di beni legati alle frodi sul Superbonus, una misura che riguarda anche i condomini coinvolti in pratiche illegali. A sei anni dall’introduzione del decreto, il provvedimento è ancora al centro di discussioni e azioni legali, con le autorità che rafforzano i controlli e le sanzioni contro le irregolarità. La decisione apre nuove prospettive per la gestione dei casi di frode nel settore edilizio.

A quasi sei anni dal varo del Superbonus, il provvedimento simbolo del governo di Giuseppe Conte continua a presentare il conto. Non solo allo Stato, che secondo gli ultimi dati ha già sopportato un onere vicino ai 131 miliardi di euro, ma anche ai tribunali, al mercato immobiliare e ai singoli proprietari. Il punto più delicato, spiegano Fabrizio Stella e Federico Triulzi dello studio legale SCA & Partners Sta, è che il problema non riguarda più soltanto il credito falso o i lavori truccati: se la frode viene considerata una truffa contro lo Stato, i giudici possono bloccare o confiscare anche altre case o beni della persona coinvolta, pure se non c’entrano direttamente con quei lavori, per recuperare i soldi che ritengono sottratti.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Superbonus, via libera alle confische: la novità della Cassazione che fa tremare i condomini Superbonus, il cantiere che non finisce mai: a Perugia condomini con infiltrazioni, muffe e case svalutate del 50%Il sogno dell’efficientamento energetico diventa un incubo, con infiltrazioni nelle parti comuni e immobile deprezzato. Un «salva condomini» per riparare i nuovi danni del SuperbonusE io pago! Direbbe il principe Antonio De Curtis che si trova a fare i conti, come quasi tutti i contribuenti italiani, con l’eredità lasciata da...