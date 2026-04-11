Nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta contro Alexander Zverev, assicurandosi così un posto in finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha mostrato il predominio del giocatore italiano sul tennista tedesco, confermando il suo momento positivo in questa stagione. La finale si svolgerà nel prossimo appuntamento del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria netta in semifinale. Jannik Sinner si impone con autorità su Alexander Zverev e accede alla finale del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha chiuso il match in due set, dominando il primo con un netto 6-1 e gestendo con solidità il secondo, terminato 6-4 dopo una sfida più equilibrata. Il percorso di Sinner verso la semifinale è stato impeccabile: prima ha superato Félix Auger-Aliassime nei quarti, poi Tomas Machac agli ottavi, confermando uno stato di forma eccezionale. Prima finale in carriera nel Principato. Per Sinner si tratta di un traguardo storico: è la sua prima finale a Montecarlo. Non solo: grazie a questo successo, entra in un club esclusivo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Super Sinner travolge Zverev e conquista la finale a Montecarlo

ATP Montecarlo, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e conquista la semifinale: incontrerà ZverevDopo qualche acciacco fisico accusato nel turno precedente, l’azzurro ha risposto sul campo con una prestazione solida e senza cali.

Sinner-Zverev, per Jannik la finale di Montecarlo a un passo: il pronosticoNessun problema per il numero due del mondo contro il canadese Auger Aliassime: ora affronterà il tedesco che lo ha battuto a Montecarlo nel 2022...

SINNER FA' IMPAZZIRE ZVEREV E VOLA IN SEMIFINALE ALLE ATP FINALS.