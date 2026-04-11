Su Rai1 torna ‘Summer Hits 2026’ con una nuova edizione. L’evento musicale, che raccoglie diversi artisti italiani, è stato inserito nel palinsesto estivo della rete pubblica. La trasmissione prevede la presenza di numerosi cantanti e si svolgerà nelle prossime settimane, con dettagli sulle date e le anticipazioni ancora da definire.

Torna con una nuova edizione, e tante canzoni, il ‘ Summer Hits 2026 ‘. L’evento musicale, con i grandi nomi della musica italiana, è stato confermato nel palinsesto estivo dell’emittente pubblica. Scopriamo insieme alcune anticipazioni e quando andrà in onda in tv. Summer Hits 2026: quando in tv. Non solo i Mondiali di calcio 2026, nel palinsesto estivo della Rai ci sarà anche tanta musica e intrattenimento. Dopo il successo dello scorso anno, con alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, è stato infatti confermato il ‘ Summer Hits 2026 ‘. Ma cosa sappiamo e quando andrà in onda in tv? L’evento musicale, che premia i migliori artisti del panorama italiano, sarà trasmesso in prima serata su Rai1, Rai Radio 2 e sarà possibile rivederlo in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Summer Hits 2026’ su Rai1: quando in tv e anticipazioni

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