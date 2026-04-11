Durante una festa di promozione in Serie C di una squadra di provincia, tre calciatori sono stati coinvolti in un procedimento legale legato a un episodio di stupro di gruppo. La celebrazione, che avrebbe dovuto segnare un momento di gioia per la comunità, si è trasformata in un caso giudiziario. La vicenda è ora al centro dell'attenzione pubblica e delle indagini ufficiali.

Doveva essere il racconto di una festa, di un traguardo storico raggiunto da una squadra di provincia e dell’entusiasmo di un’intera comunità. Invece, a distanza di mesi, quella stessa notte è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria che oggi apre interrogativi pesanti e ancora tutti da chiarire. Al centro della vicenda ci sono tre giovani calciatori, Fausto Perseu, Alessio Rosa e Jesus Christ Mawete, all’epoca tesserati con il Bra, e una studentessa universitaria torinese, la cui identità non è stata resa nota. Secondo l’accusa, ancora tutta da verificare in sede processuale, quella notte si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo ai danni della giovane, che avrebbe poi denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, 3 calciatori a processo

Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, 3 calciatori a processo: la vittima tenta il suicidioDoveva essere il racconto di una festa, di un traguardo storico raggiunto da una squadra di provincia e dell’entusiasmo di un’intera comunità.

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