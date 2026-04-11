Durante una festa organizzata per celebrare la promozione del team in Serie C, tre calciatori sono stati chiamati a processo per un caso di stupro di gruppo subito da una donna. La vittima ha tentato di togliersi la vita dopo gli eventi. La celebrazione si è trasformata in un episodio di cronaca giudiziaria, coinvolgendo persone associate alla squadra e un’intera comunità.

Doveva essere il racconto di una festa, di un traguardo storico raggiunto da una squadra di provincia e dell’entusiasmo di un’intera comunità. Invece, a distanza di mesi, quella stessa notte è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria che oggi apre interrogativi pesanti e ancora tutti da chiarire. Al centro della vicenda ci sono tre giovani calciatori, Fausto Perseu, Alessio Rosa e Jesus Christ Mawete, all’epoca tesserati con il Bra, e una studentessa universitaria torinese, la cui identità non è stata resa nota. Secondo l’accusa, ancora tutta da verificare in sede processuale, quella notte si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo ai danni della giovane, che avrebbe poi denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, 3 calciatori a processo: la vittima tenta il suicidio

Leggi anche: Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio

"Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni.

Temi più discussi: Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, tre calciatori a processo; Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processo; Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; 'Io stuprata dopo festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del Bra.

Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, 3 calciatori a processo: la vittima tenta il suicidioUna studentessa torinese denuncia una presunta violenza sessuale di gruppo dopo la festa per la promozione del Bra in Serie C. I video finiti in una chat di squadra. Per il trauma la giovane ha ... ilgiornale.it

Mi sono sentita come un trofeo: a processo tre ex calciatori del Bra. Nuovi dettagli sullo stupro di gruppoTre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese durante ... fanpage.it

"Mi sono sentita come un trofeo. Lotto ogni giorno contro la vergogna che provo". Tre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese. Dopo la denuncia e un tent - facebook.com facebook

Barista trovata in fin di vita a Trana, il sospetto dello stupro di gruppo x.com