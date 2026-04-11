Il Tribunale di Catania ha pronunciato una sentenza in un procedimento riguardante una violenza sessuale di gruppo avvenuta nei bagni di una villa cittadina. La decisione riguarda tre persone condannate e una assolta, tutte coinvolte nel caso di una ragazza di 13 anni. La sentenza è stata emessa dalla Seconda sezione penale, presieduta dal giudice Santino Mirabella.

Tre condanne e un'assoluzione per non avere commesso il fatto la sentenza emessa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Santino Mirabella, nel processo sulla violenza sessuale di gruppo su una ragazzina, allora 13enne, commessa nei bagni della Villa Bellini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, stupro a Villa Bellini: tre condanne per l’aggressioneLa Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, guidata da Santino Mirabella, ha emesso la sentenza relativa alla violenza sessuale di gruppo...

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Temi più discussi: Stupro alla villa Bellini, Tribunale di Catania: tre condanne e un'assoluzione; Violenza sessuale su 13enne alla Villa Bellini: 3 condanne, un assolto; Violenza sessuale su una tredicenne a Villa Bellini, tre condanne e un'assoluzione; Catania, tre condanne e un'assoluzione per la violenza di gruppo alla Villa Bellini.

Violenza di gruppo a Catania: tre condanne e un’assoluzione per la 13enne stuprata a villa BelliniTre condanne e un’assoluzione nel processo per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una tredicenne avvenuta a Villa Bellini a Catania il 30 gennaio 2024. corrieretneo.it

Violenza sessuale su una 13enne alla Villa Bellini: tre condanne, un imputato assoltoCATANIA – Tre condanne e un’assoluzione nel processo sulla violenza sessuale di gruppo ai danni di una 13enne, avvenuta il 30 gennaio 2024 nei bagni della ... newsicilia.it

Domusbet sulla decisione del Tribunale di Catania: “Sempre rispettate le norme e ci tuteleremo presso le sedi competenti” - facebook.com facebook