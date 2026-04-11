Lo scorso 9 e 10 aprile, l’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco ha ospitato due giorni di attività dedicata alla comunità, coinvolgendo studenti in vari interventi e iniziative. Durante queste giornate, gli studenti hanno partecipato a progetti legati allo sport e alla cittadinanza, contribuendo a un momento di confronto e partecipazione collettiva. L’evento ha visto la presenza di insegnanti, genitori e membri della comunità locale.

L’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco ha vissuto due giornate di intensa attività comunitaria lo scorso 9 e 10 aprile. L’appuntamento della Cogestione ha la partecipazione diretta di studenti e studentesse, impegnati in un programma che ha alternato manutenzione pratica e momenti di crescita formativa. Il progetto si è concentrato sulla cura tangibile del patrimonio scolastico. I ragazzi hanno lavorato attivamente per la pulizia di corridoi, porte, vetrate e aree verdi, occupandosi inoltre della tinteggiatura delle aule e della gestione della raccolta differenziata. Parallelamente ai lavori di manutenzione, il calendario ha previsto una vasta gamma di attività ludico-educative: dal cinema al ballo, dalle escape room ai dibattiti, fino allo sport con calcio, basket, pallavolo e ping pong. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti al lavoro: l’Andriano si rigenera tra sport e cittadinanza

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