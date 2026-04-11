Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a preoccupare, con le navi che devono pagare pedaggi per attraversare la zona. La situazione ha portato a timori riguardo a possibili interruzioni nei voli e nelle rotte commerciali. I negoziati in corso sono seguiti con attenzione da diversi attori internazionali, mentre le parti coinvolte cercano di trovare una soluzione che possa scongiurare ulteriori complicazioni.

ROMA Tutti gli occhi sono puntati sui negoziati e in molti sperano che questi possano portare alla fine del conflitto. In tanti, però, hanno la mano sul portafoglio, perché questa guerra e la chiusura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran ha già prodotto parecchi danni economici e non ha ancora finito. Stando a un’analisi pubblicata dal Wall Street Journal, il prezzo più grosso rischiano di pagarlo i Paesi del Golfo, che saranno oggetto del pedaggio che Teheran vuole assolutamente imporre per il passaggio delle navi, pena bloccare lo Stretto, con tutte le conseguenze del caso. Ad avvantaggiarsene sarebbero gli Stati Uniti e gli altri... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stretto di Hormuz. Pedaggi per le navi. Rischio voli a secco

Stretto di Hormuz a pagamento? L'Iran chiede pedaggi «fino a 2 milioni di dollari» alle navi che vogliono passareHormuz a pagamento? Nelle ultime settimane, lo Stretto è tornato al centro delle tensioni internazionali.

L'Iran sfida gli Usa: «Pronti ad attaccare se scortano le navi nello Stretto di Hormuz». Esplosione vicino all’aeroporto di Dubai: i voli riprendono nel pomeriggioLa tensione nel Golfo Persico continua a salire mentre la guerra regionale entra nella sua seconda settimana.

Temi più discussi: Pedaggi e ricatti per passare lo Stretto di Hormuz: Ci fanno pagare con cripto o yuan; L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz; Come funzionerebbe il pedaggio dell'Iran al casello di Hormuz? Rispetta il diritto internazionale? E quanto costerebbe all'Italia?; La nuova rotta di Hormuz ed i pedaggi in criptovalute e esenzioni: le prime navi.

Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’ accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati ... ilpost.it

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

Resto lo stallo sullo stretto di Hormuz, da cui sarebbero passate non più di 15 navi dall'inizio della guerra. Il confrono della Bbc sul traffico prima e dopo gli attacchi americani contro Teheran. Starmer intanto valuta con Trump un'opzione militare per sbloccare l - facebook.com facebook

Tregua #Usa- #Iran ma le petroliere restano bloccate nello Stretto di #Hormuz . La maggiore potenza militare mondiale non riesce ad aprirlo, ecco perché - #IranWar x.com