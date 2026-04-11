Stradello ciclopedonale Finita la sistemazione dal ’vecchio Torrione’ verso viale Baracca

È stato completato il restyling del passaggio pedonale che corre lungo le mura storiche della città, collegando il Santuario della Madonna del Torrione, situato in via Fiume Abbandonato e costruito sull’antica torre Zancana, con viale Baracca e il centro storico. La sistemazione riguarda un tratto di strada ciclopedonale che attraversa un'area di rilevante interesse storico e urbano, migliorando la fruibilità per pedoni e ciclisti.

Il passaggio pedonale lungo le mura storiche della città, che collega il Santuario della Madonna del Torrione, in via Fiume Abbandonato realizzata sull’antica torre Zancana, fino a viale Baracca verso il centro storico, è stato riqualificato. "La ghiaia era ormai andata via – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani – e si creavano degli avallamenti che potevano creare difficoltà sia ai pedoni sia alle biciclette. Con l’intervento effettuato da Deltambiente nei giorni scorsi abbiamo ripristinato il manto del camminamento riempiendo le buche e livellando, poi aggiungendo il ghiaino andato via per l’usura". Lo stradello pedonale delle Mura del Torrione è molto frequentato dai turisti che arrivano in Piazza della Resistenza e devono raggiungere il centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stradello ciclopedonale. Finita la sistemazione dal ’vecchio Torrione’ verso viale Baracca Partiti i lavori della nuova ciclopedonale di viale KennedyPartiti i lavori della nuova pista ciclopedonale di viale Kennedy (lato canale Albani), che dal ponte Storto prosegue fino alla Statale 16: sarà... Roma: 58enne senza fissa dimora trovata morta vicino a baracca in viale Palmiro TogliattiTragica scoperta a Roma: una donna bosniaca di 58 anni trovata morta in viale Palmiro Togliatti.