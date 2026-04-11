Strade in crisi a Reggio | la sfida per riparare il territorio

A Reggio Calabria le strade metropolitane sono in condizioni di degrado, e l’amministrazione sta cercando di intervenire per ripararle. Il vicesindaco della Città Metropolitana ha detto che, nonostante le risorse limitate, ci sono sforzi in corso per migliorare la viabilità e affrontare le criticità del territorio. La questione riguarda principalmente i danni alle strade che si sono aggravati nel tempo.

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Versace, ha affrontato il tema critico delle strade metropolitane in condizioni di degrado, dichiarando l’impegno dell’amministrazione nel tentativo di ripristinare la viabilità nonostante le scarse disponibilità economiche. Durante un colloquio con Graziano Tomarchio, l’esponente ha sottolineato come l’ente stia lavorando per intervenire laddove le necessità sono più urgenti, cercando di rimediare a un lungo periodo di trascuratezza che ha colpito il territorio. La sfida tra carenza di fondi e necessità di manutenzione. Il quadro che emerge dalle parole di Versace delinea una realtà complessa, dove la gestione della rete stradale si scontra frontalmente con un bilancio estremamente limitato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strade in crisi a Reggio: la sfida per riparare il territorio Tollo, emergenza strade: stanziati fondi per riparare i danni del maltempoLe strade del comune di Tollo sono tornate a essere oggetto di interventi tempestivi per risolvere i disagi causati dalle violente precipitazioni che... Chieti sfida l’emergenza: piano d’urgenza per riparare la cittàL’amministrazione di Chieti ha dato il via alla quantificazione dei danni causati dagli eventi atmosferici della settimana passata, dopo aver... Argomenti più discussi: Emergenza buche, le piogge accelerano il deterioramento delle strade: Subito lo stato di crisi regionale; Emergenza strade ad Ascoli Piceno, pioggia e buche mettono in crisi la viabilità; Viabilità in crisi, l’elenco delle strade chiude in Provincia di Campobasso!; Viabilità in crisi: strade chiuse per inondazione e strade chiuse per frana. Emergenza strade ad Ascoli Piceno, pioggia e buche mettono in crisi la viabilitàLe recenti ondate di maltempo che hanno colpito il territorio marchigiano stanno lasciando segni evidenti sulla viabilità urbana ed extraurbana. (ANSA) ... ansa.it E’ apparsa all’indomani del corteo antifascista nelle strade di Rifredi, dove ha aperto la sede fiorentina del partito del generale - facebook.com facebook Il video degli studenti italiani che cantano l’inno di Mameli a Sergio Mattarella per le strade di Praga x.com