Vengono consegnati annualmente i riconoscimenti di “Alfiere della Repubblica” a 28 cittadini italiani. Questi attestati vengono assegnati dal Presidente della Repubblica a persone che si sono distinte per impegno sociale, solidarietà e rispetto verso gli altri. La cerimonia si svolge in un’occasione ufficiale e rappresenta un riconoscimento pubblico delle azioni di solidarietà e dedizione di ciascun individuo.

Sono 28 gli attestati d’onore di “ Alfiere della Repubblica ” conferiti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: tra i giovani che nel 2025 si sono distinti per senso civico, altruismo e solidarietà ci sono storie di r ispetto per l’ambiente, amore per la vita, dedizione all’arte e connessione con il prossimo. Il tema scelto per il 2025 è stato “ Sperimentare e comunicare con la solidarietà “, un valore che gli adolescenti hanno saputo dimostrare nelle forme più autentiche e genuine. Una dimostrazione che dà una pacca sulla spalla ai tutti quei luoghi comuni che spesso e volentieri additano i ragazzi come svogliati, annichiliti dagli smartphone e distanti da qualsiasi senso sociale ed empatico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Storie di impegno sociale, empatia e rispetto del prossimo: chi sono i 28 Alfieri della Repubblica

Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati...

Chi sono gli Alfieri della Repubblica in Emilia Romagna: le storieBologna, 11 aprile 2026 - C’è un’Italia giovane che sceglie di esserci, di prendersi cura degli altri, di trasformare fragilità in forza.