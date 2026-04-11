Il 11 aprile 2026, a Bologna, si è tenuta l'inaugurazione di ‘Cinema alla Centrale’, una rassegna organizzata dall’associazione Re-Use With Love Odv. La manifestazione prevede tre eventi con proiezioni e incontri focalizzati sul cinema d’autore, che si svolgeranno nella Centrale dei Giardini Margherita. L’iniziativa si rivolge principalmente a raccontare storie di donne attraverso il linguaggio cinematografico.

Bologna, 11 aprile 2026 – Nasce ‘Cinema alla Centrale’, la nuova rassegna di proiezioni e incontri promossa da Re-Use With Love Odv, che animerà la Centrale dei Giardini Margherita con tre appuntamenti dedicati al cinema d'autore. Il ciclo, realizzato in collaborazione con la giornalista televisiva Barbara Tarricone Hamilton e con le società di distribuzione cinematografica I Wonder Pictures e I Wonderfull, propone un percorso che mette al centro “storie di donne raccontate da donne": film diretti da registe, seguiti da momenti di dialogo e confronto con le autrici e protagoniste del mondo culturale. Si inizia domenica 12 aprile alle 10 con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di donne con ‘Cinema alla Centrale’

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