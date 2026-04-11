Le autorità di polizia stanno affrontando due fronti distinti: da un lato, lottano contro l’immigrazione clandestina, dall’altro intervengono in operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza. Gli agenti sono cruciali per mantenere l’ordine e assicurare condizioni di vita decorose nella provincia, contribuendo a preservare la sicurezza e la tranquillità della comunità locale nonostante le difficoltà.

Uomini e donne della polizia sono fondamentali per garantire la sicurezza. Ed assicurare quella vivibilità che, nonostante qualche ’sofferenza’, ancora caratterizza Siena e la sua provincia. Evitando, per esempio, che un centro storico patrimonio Unesco come quello del capoluogo diventi piazza di spaccio. Tanti i riconoscimenti consegnati pertanto dal questore Ugo Angeloni, unitamente al prefetto Valerio Massimo Romeo e al procuratore Andrea Boni, al personale. Molti già nei giorni scorsi, alcuni ieri alla festa per i 174 anni di fondazione della polizia. Un encomio è andato al commissario capo Vittorio D’Arrigo che guida la Mobile per aver... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop all’immigrazione illegale. Ma anche salvataggi in extremis

Italia-Francia: 15 arresti, stop a reti di immigrazione illegale. ETSEuropa tra Regolamentazione Industriale e Sfide Migratorie: Un Quadro in Evoluzione L'Europa si trova a navigare in un contesto complesso,...

Cos’è il blocco navale approvato dal governo Meloni e perché torna il modello Albania: “Stop all’immigrazione illegale di massa”Immigrazione e protezione internazionale: sono queste le materie alla base del provvedimento approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri.

Argomenti più discussi: Stop all’immigrazione illegale. Ma anche salvataggi in extremis; No-Go Zones: radicalizzazione islamica, violenza e isolamento sociale. Lo studio shock della Fondazione New Direction che dà la sveglia all’Europa; Fdi, rapporto e allarme sulle no go zones in Europa; Donna uccisa a colpi di martello in faccia, Trump pubblica un video shock per attaccare immigrati illegali.

Stop all’immigrazione illegale. Ma anche salvataggi in extremisEcco le operazioni compiute dai poliziotti che hanno meritato l’encomio. Dalla lotta allo spaccio al ritrovamento di una donna accusata di tentato omicidio. lanazione.it

Fiano: “Stop a gemellaggio con Tel Aviv Difficile restare nel Pd”. L’ex parlamentare: "Così si interrompe il legame con tutta la città, compresa quella che lavora per la pace e contro la guerra” - facebook.com facebook

Le condizioni dell'Iran. Ghalibaf: "Prima dei negoziati stop raid sul Libano e sblocco dei nostri asset" x.com