Stop all' acqua per 2 giorni scendono a 19 i comuni coinvolti | le ultime indicazioni prima del maxi intervento VIDEO

Nella prossima settimana, tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in 19 comuni, rispetto ai 22 precedentemente annunciati. La sospensione si rende necessaria per consentire lavori di potenziamento sulla condotta principale condotta da Aca. La riduzione del numero di comuni coinvolti è stata comunicata nelle ultime ore, prima dell’avvio dell’intervento programmato.

Si riduce da 22 a 19 il numero dei comuni interessati dalla sospensione idrica prevista per lunedì 13 e martedì 14 aprile, necessaria per consentire i lavori di potenziamento della rete sulla condotta Giardino da parte di Aca. Lo stop all’erogazione durerà due giorni. Successivamente, una volta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Teramano, stop all’acqua per 14 comuni: ecco i giorni e le zoneLa Ruzzo Reti sospenderà l’erogazione dell’acqua tra le 21:30 e le 6:30 del mattino seguente nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 2026. Maxi stop acqua in Abruzzo: 275mila cittadini coinvolti dai lavori urgentiChieti - Un intervento straordinario sulla rete idrica comporterà una significativa sospensione dell’acqua potabile in gran parte del territorio...