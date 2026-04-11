Stop al rave vicino al Malone | 24 denunciati e impianti sequestrati

Nella notte di domenica 29 marzo, le forze dell'ordine hanno fermato i preparativi di un raduno musicale non autorizzato nella zona di Front, vicino al torrente Malone. Durante l'intervento, sono state denunciate 24 persone e sequestrati gli impianti utilizzati per l'evento. L’operazione ha impedito lo svolgimento del rave, che era stato pianificato senza autorizzazione.

Le pattuglie dei carabinieri hanno interrotto i preparativi di un raduno musicale non autorizzato nella zona di Front, vicino al torrente Malone, durante la notte di domenica 29 marzo. L’operazione ha coinvolto 24 persone e portato al sequestro di tutto il materiale necessario per l’evento, impedendo che la festa potesse effettivamente avere inizio. L’intervento si è concentrato nella frazione di Grange, un’area caratterizzata da spazi aperti e vicina alle acque del Malone, una zona che richiede particolare attenzione per le sue specifiche ambientali. I militari della Compagnia di Venaria Reale hanno coordinato un’azione rapida insieme alle squadre provenienti dalle stazioni di Barbania, Ciriè, Mathi, Rivara e Rivarolo Canavese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop al rave vicino al Malone: 24 denunciati e impianti sequestrati Blitz sul Malone: 24 arresti e sequestro di impianti per rave illegaleUn raduno musicale non autorizzato sulle sponde del torrente Malone è stato neutralizzato dai carabinieri prima dell’inizio, portando all’arresto di... Caccia al cinghiale, sparano vicino alle case: denunciatiDue ragazzi appena maggiorenni che, carabine alla mano, inseguono tre cinghiali in fuga urlando e bestemmiando fuori di sé, sparando in mezzo alla... Argomenti più discussi: Rave party a Montecatini Val di Cecina: festa interrotta, 800 identificati; Acardipane headliner al Lehmann di Stoccarda per il No Pizza Rave World Tour; Salza Music: il festival cede il passo al ballo liscio; Kanye West non può entrare nel Regno Unito, la polemica e la decisione del governo britannico. Pale eoliche nel mare della Costa Smeralda, lo stop di Meloni non basta x.com Fiano: “Stop a gemellaggio con Tel Aviv Difficile restare nel Pd”. L’ex parlamentare: "Così si interrompe il legame con tutta la città, compresa quella che lavora per la pace e contro la guerra” - facebook.com facebook