Stipendi e carriera nella PA in quale settore è più facile ottenere un aumento

In Italia, i dipendenti pubblici possono ricevere aumenti di stipendio non solo attraverso i rinnovi contrattuali nazionali, ma anche grazie alle progressioni economiche, che premiano la crescita interna e le competenze acquisite nel tempo. Questi meccanismi variano a seconda del settore e delle specifiche norme che regolano ogni ambito della pubblica amministrazione. La possibilità di ottenere un aumento dipende quindi anche dalle modalità di avanzamento previste nei diversi comparti.

Nel lavoro pubblico italiano la crescita dello stipendio non dipende soltanto dai rinnovi contrattuali nazionali, ma anche dalle cosiddette progressioni economiche, cioè gli aumenti legati alla carriera interna e alla valorizzazione delle competenze. Secondo una recente ricerca del CNEL, però, tali voci dello stipendio, quando si tratta di Pubblica amministrazione, possono essere diversi tra i vari comparti. Non tutti offrono infatti le stesse opportunità di aumento e, soprattutto, non tutti li riconoscono frequentemente per far crescere la retribuzione. Il risultato è un panorama molto eterogeneo: in alcune aree della PA ottenere un incremento stipendiale è relativamente più semplice, mentre in altre la carriera economica resta più lenta e legata a meccanismi indiretti come incarichi o anzianità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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