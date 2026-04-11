Stelle e zimbelli La vita è un biliardo

Francesco Nuti aveva una passione sincera per il biliardo, che emerge chiaramente nel film

Francesco Nuti lo amava davvero il biliardo. In Io, Chiara e lo Scuro lo spiega a Giuliana de Sio, e a tutti noi. "Panno verde. Palle, palline e birilli. Luce sopra. Tutto buio intorno. E il silenzio più totale. Quando prendi la stecca in mano, e colpisci la palla, senti fare: toc la palla colpita, stung la prima sponda, stung la seconda, stung la terza, tac l’altra palla colpita, frrr i birilli in terra. Tac, stung stung stung tac frrr. Non è un rumore, è musica. Quando Dio creò l’universo, era a casa sua nel tinello, non sapeva che fare, c’erano tutti i mondi, i pianeti e le stelle messi male. Gli venne l’idea. Prese la stecca in mano. Si mise sul panno verde, tirò, toc! Frrrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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