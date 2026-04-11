Stefano Corti a Verissimo la vita dopo Bianca Atzei | Il vero motivo dell’addio

Nella puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Stefano Corti, che ha parlato della fine della relazione con Bianca Atzei. L’intervista è arrivata dopo un confronto tra Corti e Atzei, e si è concentrata sui motivi dell’addio tra i due. La conduttrice ha accolto l’intervento dell’influencer nel suo studio, offrendo uno spazio per chiarimenti sulla separazione.

Dopo aver chiacchierato con Bianca Atzei, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio anche Stefano Corti. Il tema principale trattato in questa intervista è proprio la nuova vita che si ritrova a condurre. I suoi figli sono al centro ma, innegabilmente, deve fare i conti anche con una mole di sentimenti inattesi e devastanti. L’addio della coppia ha di fatto cambiato la quotidianità di entrambi. La vita dopo Bianca Atzei. “Stiamo attraversando una fase di cambiamento importante”, ha esordito così Stefano Corti, che ha ricordato come si tratti di un addio ancora “fresco”. Si sono lasciati pochi mesi fa e occorre, dunque, lasciare che il tempo faccia la sua parte nel rimarginare le ferite.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano Corti a Verissimo, la vita dopo Bianca Atzei: “Il vero motivo dell’addio” Leggi anche: Stefano Corti: “A 21 anni ho scoperto di essere padre con una lettera. L’addio a Bianca Atzei fa ancora male” Leggi anche: Stefano Corti, la separazione da Bianca Atzei: “Periodo difficile, il dolore è ancora vivo”