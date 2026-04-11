Stefania Marrone degli Apocrifi al TGR Puglia per presentare Sottosopra Lo città salvata dalle donne e altri scherzi simili
Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, è intervenuta al TGR Puglia di Rai3 per presentare “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”. Durante l’intervista, Marrone ha illustrato i contenuti dello spettacolo, che coinvolge temi legati alla rappresentazione femminile e alle dinamiche urbane. La sua presenza in trasmissione ha dato spazio a una discussione sul ruolo delle donne nel racconto teatrale e sociale.
Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, è stata ospite al TGR Puglia su Rai3 per parlare di “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo per la regia di Cosimo Severo in scena da questa sera a lunedì 13 aprile al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia. “Sottosopra”, scritto da Stefania. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Più di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem. In arrivo un docu-film sulla BottegaPiù di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem.