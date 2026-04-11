Stefania Marrone degli Apocrifi al TGR Puglia per presentare Sottosopra Lo città salvata dalle donne e altri scherzi simili

Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, è intervenuta al TGR Puglia di Rai3 per presentare “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”. Durante l’intervista, Marrone ha illustrato i contenuti dello spettacolo, che coinvolge temi legati alla rappresentazione femminile e alle dinamiche urbane. La sua presenza in trasmissione ha dato spazio a una discussione sul ruolo delle donne nel racconto teatrale e sociale.