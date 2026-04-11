Una start-up innovativa si propone di trasformare il granchio blu, specie aliena, da problema ambientale a risorsa alimentare. L’obiettivo è promuovere pratiche di pesca sostenibile che valorizzino questa specie, attualmente considerata una minaccia per gli ecosistemi locali. La strategia prevede di incentivare il consumo alimentare del granchio blu, convertendo così una presenza invasiva in un’opportunità economica e ambientale.

Valorizzare e convertire la pesca tradizionale in sostenibile, implementando il consumo alimentare delle specie aliene come il granchio blu, perché da minaccia diventi risorsa. È il progetto della start up BluEat creata da un team di 5 ragazze laureate, con un’età media di 27 anni e diverse competenze, decise a concretizzare un innovativo progetto imprenditoriale. Carlotta Santolini (ex allieva Iuss) ha illustrato l’idea del suo gruppo di lavoro durante “Fare rete per fare innovazione“, evento promosso da associazioni locali con il supporto della Camera di commercio di Pavia e Assolombarda, che si è svolto ieri nella sede dello Iuss e ha coinvolto oltre 100 aziende in un programma di Business speed networking. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Start-up innovative: "Granchio blu una risorsa"

Granchio blu: dal pericolo alla risorsa per il MoliseLa costa molisana sta per trasformare una minaccia ecologica in un motore economico grazie al progetto CraBoost.

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Si parla di: Rimini. Dalla IA per il turismo al granchio blu, oltre 63mila euro per l’imprenditoria giovanile riminese.

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