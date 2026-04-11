SS 76 | blocchi e deviazioni su Fabriano per ispezioni alle gallerie

Nella zona di Fabriano, sulla strada statale 76, sono previste ripercussioni alla viabilità nei giorni 14 e 15 aprile a causa di ispezioni alle gallerie. L’intervento sarà effettuato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, che ha disposto blocchi e deviazioni in alcune tratte del percorso. La circolazione sarà soggetta a modifiche temporanee durante le operazioni.

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali interverrà nel tratto fabrianese della Ss 76 nei giorni 14 e 15 aprile. Le ispezioni mirano a verificare lo stato delle gallerie Albacina, Valtreara e San Silvestro, nella zona della Val d’Esino, comportando una serie di deviazioni obbligatorie per il traffico. Programmazione dei blocchi e deviazioni obbligatorie. Il primo impatto sulla viabilità si registrerà martedì 14 aprile tra le ore 15 e le 20. In quella fascia oraria, la carreggiata che punta verso Ancona sarà totalmente inaccessibile tra gli svincoli di Borgo Tufico e Fabriano Est. Gli... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS 76: blocchi e deviazioni su Fabriano per ispezioni alle gallerie Leggi anche: Ispezioni nelle gallerie sulla A19, scattano quattro giorni di chiusure Sardegna, blitz autovelox su SS 131 e SS 125: ecco il pianoLa Polizia stradale ha pianificato l’attivazione di dispositivi mobili per il controllo della velocità in Sardegna a partire da martedì 7 aprile 2026. Ispezioni periodiche nelle gallerie della Ss 76 nel tratto fabrianeseVisite ispettive periodiche nelle gallerie della Ss 76 della Val d'Esino nel tratto fabrianese il 14 e 15 aprile prossimi, da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infra ... ansa.it Esercitazione a Fabriano, domani verrà simulato incidente in galleria Burano Ss 76Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it