SS 76 | blocchi e deviazioni su Fabriano per ispezioni alle gallerie

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Fabriano, sulla strada statale 76, sono previste ripercussioni alla viabilità nei giorni 14 e 15 aprile a causa di ispezioni alle gallerie. L’intervento sarà effettuato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, che ha disposto blocchi e deviazioni in alcune tratte del percorso. La circolazione sarà soggetta a modifiche temporanee durante le operazioni.

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali interverrà nel tratto fabrianese della Ss 76 nei giorni 14 e 15 aprile. Le ispezioni mirano a verificare lo stato delle gallerie Albacina, Valtreara e San Silvestro, nella zona della Val d’Esino, comportando una serie di deviazioni obbligatorie per il traffico. Programmazione dei blocchi e deviazioni obbligatorie. Il primo impatto sulla viabilità si registrerà martedì 14 aprile tra le ore 15 e le 20. In quella fascia oraria, la carreggiata che punta verso Ancona sarà totalmente inaccessibile tra gli svincoli di Borgo Tufico e Fabriano Est. Gli... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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