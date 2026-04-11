Squalifiche serie d Un turno a Bonaccorsi e a mister Pesaresi

Dopo il turno infrasettimanale nel girone F di Serie D, sono state comunicate le squalifiche per due giocatori della Vigor Senigallia e il provvedimento a carico del mister Pesaresi. De Marco e Tomba sono stati squalificati per un turno dopo l’espulsione durante la partita contro Recanati. Inoltre, sono state inflitte squalifiche di un turno a Bonaccorsi e al tecnico della squadra.