Squalifiche serie d Un turno a Bonaccorsi e a mister Pesaresi
Dopo il turno infrasettimanale nel girone F di Serie D, sono state comunicate le squalifiche per due giocatori della Vigor Senigallia e il provvedimento a carico del mister Pesaresi. De Marco e Tomba sono stati squalificati per un turno dopo l’espulsione durante la partita contro Recanati. Inoltre, sono state inflitte squalifiche di un turno a Bonaccorsi e al tecnico della squadra.
Dopo il turno infrasettimanale pre pasquale giocato una settimana fa nel girone F di D una giornata di squalifica per due giocatori della Vigor Senigallia, espulsi a Recanati: De Marco e Tomba (Vigor Senigallia). Un turno di stop anche a Bonaccorsi (Ancona) dopo il match contro il Teramo, a Morganti della Maceratese dopo il derby di Castelfidardo e a Curatolo (Sora). Negli allenatori una gara di stop per Pesaresi dell’Ancona e Giandonato della Recanatese. Dopo la gara di Castelfidardo inibizione fino al 7 giugno per il dirigente della Maceratese Nicolò De Cesare. Una gara anche a Jose Francesco Cianni della Recanatese. Ammenda di euro 1000 al Teramo "per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (nº4 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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