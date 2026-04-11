Spring Sup Race | Sara Oddera brilla sul Lago delle Nazioni

Durante la Spring Sup Race, un evento internazionale che ha aperto ufficialmente la stagione di stand up paddle nel ferrarese, due atleti hanno rappresentato il Sup Team Savona – Delta Sup sul Lago delle Nazioni. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti provenienti da diverse regioni. Tra i protagonisti, Sara Oddera e Paolo Nardini si sono distinti in questa prima tappa stagionale.

Sara Oddera e Paolo Nardini hanno rappresentato il Sup Team Savona – Delta Sup durante la Spring Sup Race, l’evento internazionale che ha segnato l’apertura della stagione di stand up paddle a Lido di Volano, nel ferrarese. La competizione, svoltasi tra l’ultimo fine settimana di marzo presso il Lago delle Nazioni a Comacchio, ha la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da 25 nazioni diverse. Il dominio di Sara Oddera tra tecnica e resistenza. La prestazione di Sara Oddera si è distinta per costanza e versatilità nelle diverse discipline previste dal programma. Sabato, impegnata nelle prove tecniche su un percorso di un chilometro con partenza dalla spiaggia e giri di boa complessi, la portacolori della Sic Maui Italia ha ottenuto il terzo gradino del podio nella categoria Master 50+.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spring Sup Race: Sara Oddera brilla sul Lago delle Nazioni Trofeo Filippi: beach spring di canottaggio a Mondello, in gara 400 vogatori provenienti da 12 nazioniLe nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,... L'anteprima nazionale del film di Albanese girato sul Lago d'Orta sarà ad OmegnaL'anteprima nazionale del nuovo film di Antonio Albanese, girato sul Lago d'Orta, sarà ad Omegna.