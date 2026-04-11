Spinal Tap II | La fine è solo l’inizio il sequel mockumentary tra musica nostalgia e risate – Recensione

Uscito nel 1984, This Is Spinal Tap non è stato soltanto un film divertente, ma bensì un’operazione che aveva ridefinito le regole del mockumentary prima che il genere avesse un nome, inventando al contempo un dizionario di riferimenti culturali che ancora oggi si usano in contesti del tutto distanti dalla satira del rock (“ questo arriva fino a undici “), e aveva convinto decine di musicisti professionisti di stare guardando un documentario vero e proprio, incentrato su un gruppo reale. Realizzare a quarant’anni di distanza un sequel di un’operazione simile era un progetto quanto meno rischioso, con gli stessi tre protagonisti alle soglie della vecchiaia pronti a imbracciare nuovamente borchie e chitarra. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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