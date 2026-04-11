Spezia 900 cittadini in rivolta | zona rossa per l’Umbertino

A Città della Spezia, circa 900 residenti del quartiere Umbertino hanno avviato una richiesta ufficiale per l’attivazione immediata di un Tavolo provinciale dedicato all’ordine e alla sicurezza pubblica, in seguito a una mobilitazione di protesta nella zona. La richiesta arriva dopo che i cittadini hanno espresso preoccupazioni riguardo alla situazione di sicurezza nel quartiere. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti.

Una mobilitazione di 900 cittadini ha spinto i residenti del quartiere Umbertino di Città della Spezia a richiedere l’attivazione immediata del Tavolo provinciale dedicato all’ordine e alla sicurezza pubblica. La protesta nasce dal forte malcontento per la gestione degli immobili identificati con i numeri 304 e 353, dove i lavori sono già in fase di esecuzione nonostante le lamentele dei condomini riguardo alla mancanza di informazioni sulle nuove destinazioni d’uso previste dall’amministrazione comunale. Le istanze della delegazione di quartiere presso le autorità. Il fronte dei residenti dell’Umbertino ha intrapreso un percorso formale di confronto con le istituzioni locali, portando le proprie preoccupazioni direttamente nelle sedi decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, 900 cittadini in rivolta: zona rossa per l’Umbertino Alluvione e futuro della frazione, chiamati a raccolta i cittadini: assemblea sulla "zona rossa"La scorsa settimana si è tenuto un incontro nella Sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo dedicato al futuro della zona rossa di Traversara,... Tennis Spezia: 2.900 euro e il passaporto per RomaIl Circolo Tennis Spezia si appresta a vivere una settimana decisiva, con le semifinali previste per il 14 marzo e le finali in programma per il 15...