Sparisce sopra Sistiana ritrovato dopo 11 ore

Una persona scomparsa nella serata di ieri a Visogliano è stata ritrovata questa mattina, dopo circa 11 ore di ricerche. Le operazioni di ricerca sono continuate senza sosta durante tutta la notte, coinvolgendo diverse squadre e mezzi. La scomparsa era stata segnalata intorno alle 22 di ieri, e le ricerche si sono concentrate anche sopra l’area di Sistiana. La persona è stata trovata in buone condizioni.

Sono proseguite tutta la notte, incessanti, le ricerche per un uomo scomparso ieri sera, 10 aprile, intorno alle 22 a Visogliano. Le unità speleo-alpino-fluviali e i piloti di droni dei vigili del fuoco si sono recate sul posto da Trieste, mettendo in piedi un posto di comando e dandosi alla.🔗 Leggi su Triesteprima.it Giovane non entra in classe e sparisce: dieci ore d'ansia, ritrovato disorientato in un barFuggito da scuola, poi il mistero per oltre dieci ore e il ritrovamento a Ferrara. Corona sparisce da Instagram poche ore dopo Falsissimo: cosa sta succedendo?Questa mattina Fabrizio Corona ha scoperto che il suo profilo Instagram non era più accessibile.