Spari la notte di capodanno colpiscono l' auto del vicino | condannati i due ' pistoleri'

Durante la notte di Capodanno, sono stati esplosi dei colpi che hanno danneggiato un'auto nei pressi di un edificio residenziale. La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di due uomini, rispettivamente di 48 e 65 anni, originari di Aversa. I due sono stati giudicati per aver detenuto illegalmente due pistole calibro 7 presso le proprie abitazioni.

La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, si è pronunciata sui ricorsi di Carmine Sfoco e Ciro Sfoco, rispettivamente di 48 e 65 anni, di Aversa, accusati di aver detenuto illegalmente presso la propria abitazione armi comuni da sparo quali due pistole calibro 7. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Un’altra notte di fuoco, divampano le fiamme e colpiscono due autovetture Spari vicino al Consolato d'Israele a Istanbul. "Un morto e due feriti"Scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato d'Israele a Istanbul, nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. Temi più discussi: Spari la notte di Pasqua in contrada Alvanite ad Atripalda, indagini in corso; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Trenta colpi di kalashnikov contro un'autorimessa, notte di paura a Sferracavallo; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite. Spari la notte di capodanno, colpiscono l'auto del vicino: condannati i due 'pistoleri'I Vicini, marito e moglie, dopo aver chiesto inutilmente ai due imputati di risarcirli, li denunciarono. Raccontarono agli inquirenti di aver visto i due Sfoco dal balcone con le armi in pugno e ... casertanews.it Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistolaDue giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita. fanpage.it Spari nella notte nel Napoletano: gambizzati due giovani - facebook.com facebook Le parole di ferma condanna del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, dopo la rissa di ieri con spari in via Santa Croce che ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri, di due cittadini albanesi (24 e 25 anni) per tentato omicidio. x.com