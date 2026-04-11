Spari ad Atripalda | la ricostruzione di una giornata di violenza

Nel tardo pomeriggio di un sabato, ad Atripalda, due ragazzi si sono confrontati in piazza, scatenando una discussione che si è fatta sempre più accesa. Pochi istanti dopo, sono stati uditi alcuni spari, attirando l’attenzione dei presenti e portando all'intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha portato a un intervento immediato e all’apertura di un’indagine per chiarire i motivi dell’accaduto.

Ad Atripalda tutto comincia nel tardo pomeriggio di un sabato, intorno alle 17. In piazza c’è una discussione tra due ragazzi. Sono molto giovani, appartengono a famiglie che vivono nella stessa zona, a Contrada Alvanite.È una lite come se ne vedono spesso, ma in questo caso non si esaurisce lì.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidioTempo di lettura: 2 minutiLa sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini:... Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: sono tre gli indagatiAvellino, 8 aprile 2026 - Nella notte di Pasqua, ad Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in Contrada Alvanite.