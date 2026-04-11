Spaccio in stazione colto sul fatto mentre cede la bustina di hashish al cliente | arrestato giovane

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo di 27 anni, tunisino, accusato di aver ceduto una bustina di hashish a un cliente nella zona della stazione. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’individuo, sorpreso mentre consegnava la sostanza. L’arresto è avvenuto durante un controllo mirato in questa area frequentata da soggetti coinvolti in attività di spaccio.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesena hanno arrestato un 27enne tunisino per spaccio nella zona della stazione. Il giovane magrebino è stato notato cedere, ad un cliente (già conosciuto dai militari quale assuntore di stupefacenti), una bustina poi risultata contenere una dose di hashish del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Colto sul fatto mentre cede la dose di coca a due clienti, a casa spuntano anche 130 grammi di hashish: arrestatoNel corso dell'operazione i carabinieri, con l'aiuto anche dall’unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, hanno esteso la perquisizione...