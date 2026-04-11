Nella zona della stazione di Rifredi, la situazione si presenta complicata sin dalle prime ore serali. Auto parcheggiate lungo il marciapiede di via Vasco de Gama limitano il passaggio pedonale, lasciando libero solo lo spazio vicino alle case. La presenza di spacci, bivacchi e comportamenti disturbanti contribuisce a creare un clima di paura, portando alla decisione di chiudere il negozio prima del solito.

Stazione di Rifredi, si comincia male già prima di entrare. Dal lato di Firenze Nova e in via Vasco de Gama è libero solo il marciapiede lato case perché il camminamento lungo la ferrovia è invaso dalle auto. A peggiorare il degrado, scritte di graffitari a perdita d’occhio sul muro della ferrovia. La strisciata di tanti fondi chiusi in un rione nato per essere il quartiere direzionale della città, l’espansione moderna della Firenze futura così come immaginata negli anni ‘70, aumenta lo squallore e rende la strada spettrale. In strada, nonostante siano le 11 di una bella giornata, solo chi corre a prendere i bus al capolinea o entra in stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio, bivacchi e paura: "La notte succede di tutto. E il negozio lo chiudo prima"

Il plateatico di un negozio di kebab come base per lo spaccioIeri 24 febbraio i carabinieri della stazione di Conselve in via Vivaldi a Cartura hanno messo le manette ai polsi ad un marocchino di 19 anni.

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I due, cittadini albanesi di 24 e 25 anni con precedenti per spaccio, avrebbero aggredito con estrema violenza due tunisini di 28 e 24 anni domiciliati in città, anch'essi con precedenti legati al mondo dello spaccio. Avevano tentato la fuga, i carabinieri li hanno - facebook.com facebook