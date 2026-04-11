Sospiri sui nominati in giunta di Forza Italia | Nessun promosso o bocciato e niente corsa alle poltrone

Nella nuova giunta comunale, il sindaco ha annunciato un semplice ricambio di assessori senza promozioni o bocciature, definendo il processo come un normale turnover. Alcuni assessorati sono stati sostituiti tra i rappresentanti di Forza Italia, ma non ci sono state polemiche né tentativi di accaparrarsi le poltrone. La composizione della squadra rimane invariata rispetto alle precedenti scelte, con cambi di incarico che sono stati presentati come semplici rotazioni.

Un “normale turn over” quello che ha visto “la sostituzione” di alcuni assessorati tra le fila di Forza Italia nella nuova giunta comunale ufficializzata dal sindaco Carlo Masci. Lo sottolinea il presidente del consiglio regionale nonché segretario provinciale degli Azzurri Lorenzo Sospiri.🔗 Leggi su Ilpescara.it Provincia, Forza italia incalza: “Le strade sono nel degrado, Ciervo pensi ai fatti e non alle poltrone”I Consiglieri di Forza Italia alla Provincia di Benevento Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini intervengono in replica alle recenti esternazioni del...