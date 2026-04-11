Sorpresa Napoli Conte lo lascia fuori | le ultimissime

Nella vigilia della partita tra Parma e Napoli, il tecnico partenopeo ha deciso di non convocare alcuni giocatori, lasciandoli fuori dalla lista dei partecipanti. La scelta ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori, poiché non erano state annunciate modifiche precedenti. La formazione ufficiale ancora non è stata comunicata, ma l’assenza di alcuni elementi è ormai certa, creando aspettative sull’assetto che scenderà in campo.

Le ultimissime in vista dell’attesa sfida tra Parma e Napoli: si va verso un’altra clamorosa esclusione. Quella che metterà di fronte Parma e Napoli domenica alle ore 15,00 è, senza ombra di dubbio, una delle gare più attese della 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri attraversano un buonissimo momento di forma e nell’ultimo turno si sono imposti sul Milan, conquistando il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista. La compagina ducale, invece, ha racimolato appena 3 punti negli ultimi 450? di gioco (3 pareggi e 2 sconfitte) ed è ora tredicesima. Conte – calciomercato.it – Ansa Foto Si va verso una clamorosa esclusione in casa Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sorpresa Napoli, Conte lo lascia fuori: le ultimissime Leggi anche: Cagliari-Napoli, Conte mette fuori due stelle dell’ultimo mese: scelta a sorpresa Pazzesco Conte, lo ha fatto fuori: via dal NapoliIl Napoli continua a vivere settimane complicate, tra risultati che non arrivano e decisioni forti: Conte lo fa fuori. Rivoluzione Napoli: Conte sbatte tutti fuori: la lista dei bocciati scuote il Napoli Temi più discussi: E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina; Conte torna in Nazionale? Motta, Italiano o una sorpresa: i nomi del Napoli; Napoli, De Laurentiis non molla Conte: scelta la data per l’incontro sul futuro e il primo regalo dal mercato; Verso Napoli-Milan, sorpresa sulle fasce per Conte: le ultime di formazione. Brutta sorpresa nel centenario del Napoli? La Marca: Il rischio esisteUltimissime Calcio Napoli - A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’i ... msn.com Adani: Gol Napoli al Milan curioso. No-look di Alisson e due decisioni a sorpresaDaniele Adani torna su Napoli-Milan. L'ex difensore, noto opinionista e commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di 'Viva el Futbol', soffermandosi sulla bella vittoria della squadra di Antoni ... msn.com Calciomercato Napoli Spunta un nome a sorpresa - facebook.com facebook MP PROBABILE – Verso Napoli-Milan: coppia d’attacco a sorpresa per Allegri. Conte con i “Fab Four” x.com