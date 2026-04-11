Sorpresa all' Adriatico | c' è Ciro Immobile in tribuna per Pescara-Samp

Oggi allo stadio Adriatico si è vista una presenza insolita: un noto calciatore, noto per la sua carriera in nazionale e club di alto livello, ha assistito alla partita tra Pescara e Sampdoria dalla tribuna. La sfida, decisiva per la zona salvezza, si è conclusa con un risultato sfavorevole per la squadra di casa. La presenza del giocatore non ha influito sul risultato finale, che ha visto i biancazzurri uscire sconfitti.

(IMMAGINE DI REPERTORIO) - C'era una presenza speciale oggi in tribuna autorità allo stadio Adriatico per Pescara-Sampdoria, scontro diretto che valeva tantissimo in chiave salvezza, ma la presenza del grande campione non ha portato fortuna dato il triste epilogo per i colori biancazzurri. Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Verso il record stagionale di presenze all'Adriatico: info biglietti Pescara-Samp