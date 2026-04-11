A Sondrio, in Valtellina, i servizi fondamentali per cittadini e imprese potrebbero essere interrotti a causa delle difficoltà incontrate dagli autotrasportatori. La situazione mette in evidenza le criticità nel settore del trasporto, con alcuni operatori che segnalano problemi di sostenibilità economica. La preoccupazione riguarda la possibilità di blocchi o riduzioni nelle consegne di beni e servizi, con ripercussioni dirette sulla quotidianità locale.

Sondrio, 11 aprile 2026 – In Valtellina sono a rischio servizi essenziali per cittadini e imprese. È questo l’allarme lanciato da Confartigianato imprese Sondrio dopo aver constatato la situazione sempre più critica del comparto dell’autotrasporto, sia merci che persone, duramente colpito dall’impennata dei costi energetici e dei carburanti. Le tensioni internazionali e lo shock energetico in atto stanno determinando un aumento straordinario dei prezzi: solo a marzo 2026 le commodity energetiche hanno registrato un incremento del 41,6%, tra i più elevati degli ultimi cinquant’anni. Ripercussioni e richieste. Una dinamica che si riflette direttamente sui costi operativi delle imprese di trasporto, dove il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa, arrivando fino al 35-40% dei bilanci aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, servizi a rischio per le difficoltà degli autotrasportatori: “Aiuti o si ferma tutto”

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