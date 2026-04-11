Solidarietà in città i dodici quartieri di Cesena sono pronti a proporre l’annuale raccolta solidale

Sabato 18 aprile, i dodici quartieri di Cesena organizzeranno una raccolta straordinaria di beni di prima necessità, in collaborazione con il Comune. Questa iniziativa si ripete ogni anno e coinvolge diverse zone della città, dimostrando un impegno continuo verso chi si trova in difficoltà. La proposta mira a raccogliere risorse utili per sostenere le famiglie e le persone in condizioni di bisogno.

Un gesto di comunità e attenzione verso chi si trova in difficoltà che si ripete anno dopo anno. Sabato 18 aprile i 12 quartieri di Cesena, in collaborazione con il Comune, proporranno nuovamente una raccolta straordinaria di beni di prima necessità.“Questa iniziativa – commenta l’assessora ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Raccolta solidale dei quartieri, l’assessora a FdI: “Patrimonio di comunità che non merita inutili polemiche”“Il tono dell’interrogazione – commenta l’assessora – rischia di mettere in discussione un’esperienza consolidata di generosità diffusa e...

Solidarietà per gli Animali: Grottolella apre la strada con la prima Raccolta SolidaleGrottolella, 21 febbraio 2026 – Si è svolta oggi, presso i locali del Comune di Grottolella, la prima Raccolta Solidale a favore degli animali che...

Temi più discussi: Lions Day 2026 a Messina: prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo; La Settimana della Solidarietà Alimentare cresce ancora; Musica e solidarietà a Niscemi: il 25 aprile un grande concerto per la rinascita della città dopo la frana; Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i Lions.

Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i LionsAl servizio di un mondo che ha bisogno, lo slogan che accompagna il weekend organizzato da 7 Club ferraresi. ilrestodelcarlino.it

Pasqua di solidarietà. I quadri di AriannaA Città di Castello artista dona le proprie opere a una struttura che ospita persone in condizioni di disagio e non autosufficienza ... rainews.it

La Rete Senese Contro il Riarmo mobilita la solidarietà cittadina: raccolti medicinali e beni di prima necessità per l’isola colpita dal blocco Usa - facebook.com facebook

Dalla solidarietà nasce la speranza @evacrosetta presenta un ritratto di Suor Paola D’Auria fondatrice associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza. #sullaviadidamasco domenica 12 aprile ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay @vitosidoti @DomitiaDomidia @ x.com