Solidarietà in città i dodici quartieri di Cesena sono pronti a proporre l’annuale raccolta solidale

Sabato 18 aprile, i dodici quartieri di Cesena si preparano a organizzare una raccolta di beni di prima necessità, in collaborazione con il Comune. Questa iniziativa, che si ripete ogni anno, coinvolge diverse zone della città e mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso un gesto di solidarietà comunitaria. La raccolta si svolgerà in modo coordinato e durerà tutta la giornata, coinvolgendo i cittadini e le associazioni locali.

Un gesto di comunità e attenzione verso chi si trova in difficoltà che si ripete anno dopo anno. Sabato 18 aprile i 12 quartieri di Cesena, in collaborazione con il Comune, proporranno nuovamente una raccolta straordinaria di beni di prima necessità.“Questa iniziativa – commenta l’assessora ai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Raccolta solidale dei quartieri, l’assessora a FdI: “Patrimonio di comunità che non merita inutili polemiche”“Il tono dell’interrogazione – commenta l’assessora – rischia di mettere in discussione un’esperienza consolidata di generosità diffusa e...