Soft clubbing al MA | Dj set e cappuccino

Domenica 12 aprile si terrà al Ma di Catania un nuovo evento del format “Soft clubbing”, ideato da Fernando Gioeni e altri. La serata prevede un DJ set e la possibilità di gustare un cappuccino, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali discoteche. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti che puntano a modificare il modo di vivere la musica e la socialità nel locale catanese.

Il format che sta rivoluzionando il modo di vivere la musica e la socialità torna al Ma di Catania. Domenica 12 aprile nuovo appuntamento con il “Soft clubbing” firmato Fernendo Gioeni & Co. Si balla come in discoteca, ma è domenica mattina. Si parte con la colazione, si prosegue con il brunch.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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