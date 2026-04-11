Social housing a Sanpolino nuova delega per l’assessore Garza
L’assessore al Bilancio è stato incaricato di coordinare il progetto di social housing a Sanpolino, secondo la decisione della sindaca di assegnargli questa delega ufficiale. La sua responsabilità riguarda la strutturazione del piano chiamato
Sarà l’assessore al Bilancio Marco Garza a coordinare il progetto di social housing di Sanpolino. La sindaca Laura Castelletti ha infatti deciso di integrare ufficialmente le deleghe dell'esponente della Loggia, affidandogli la strutturazione del piano denominato "4S per uno Sviluppo Sostenibile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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