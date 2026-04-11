Soccorre una vittima di rapina e si ritrova imputato per spaccio | alla fine è assolto

Un uomo che aveva prestato soccorso a una persona vittima di rapina è stato inizialmente indagato per spaccio di droga. Le indagini sono partite dall’episodio in cui aveva aiutato la vittima, ma successivamente si è arrivati a un processo che ha portato alla sua assoluzione. La vicenda si è svolta nel comune di Poggiardo, dove l’uomo aveva agito per soccorrere una persona aggredita durante una rapina.

POGGIARDO - Fu il primo a soccorrere una vittima di rapina, ma le indagini nate proprio da quell’episodio lo “inchiodarono” come spacciatore. Alla fine, però, un 34enne di Poggiardo è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Lecce con la formula “perché il fatto non sussiste”.La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Rapina ad Avellino: assolto l’imputato per insufficienza di proveIl tribunale di Avellino ha assolto questa mattina l'unico imputato a processo per la rapina commessa il 3 febbraio 2021 ai danni dello store Wind... Marghera: Padre ferma rapina, soccorre vittima e allerta la polizia: un gesto di coraggio in via San Martino.Marghera, un padre ferma una rapina e soccorre la vittima: «Non sono un eroe, solo una persona che ha fatto il suo dovere» Un gesto di coraggio in... Temi più discussi: Terremoto 7.6 in Indonesia, recuperata una vittima; A Bagheria il sindaco rimette in libertà Kart, cane di quartiere vittima di un incidente stradale; Travolto da una valanga: la vittima è il 46enne Werner Degiampietro. Sono stati i colleghi del Soccorso piste della Polizia a lanciare l'allarme; Valanga sul Cermis, muore uno scialpinista. Travolto da una valanga: la vittima è il 46enne Werner Degiampietro. Sono stati i colleghi del Soccorso piste della Polizia a lanciare l'allarmeCAVALESE. E' Werner Degiampietro la vittima del tragico incidente ad alta quota avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, sul versante nord del Castel di Bombasel, nel gruppo del Lagorai. ildolomiti.it Valanga sul Cermis, morto uno scialpinista di 46 anniUno scialpinista di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del Cermis, in ... lapresse.it Siracusa News. . Migranti, la Ocean Viking di SOS Mediteranee è a Siracusa e aperta alle visite (previa prenotazione) Ecco le immagini a bordo dell'imbarcazione che soccorre persone, accoglie storie, sopravvivenza e speranze... - facebook.com facebook