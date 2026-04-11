Smile Cosenza travolge Messina | 24-4 e marcia trionfale verso la B

La Smile Cosenza Pallanuoto ha vinto la partita contro l’Ossidiana Messina con il punteggio di 24-4, confermando la posizione di testa in campionato nella Serie C. La gara si è svolta senza particolari imprevisti, con la squadra di casa che ha dominato dall’inizio alla fine. La partita si è conclusa con un risultato netto, rafforzando la marcia della formazione verso la promozione in Serie B.

La Smile Cosenza Pallanuoto ha confermato il proprio primato nella Serie C con una prestazione dominante contro l’Ossidiana Messina, chiudendo l’incontro con un punteggio di 24-4. La squadra guidata da Gianmarco Manna ha gestito la sfida con estrema precisione tattica, mantenendo un ritmo elevato che ha permesso ai rossoblu di imporsi senza sofferenza e di consolidare la posizione di capolista imbattuta nel campionato. Un equilibrio vincente tra esperienza e crescita giovanile. Il successo ottenuto non è solo il risultato di un’efficacia offensiva schiacciante, ma testimonia la solidità strutturale di un progetto sportivo ben delineato. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smile Cosenza travolge Messina: 24-4 e marcia trionfale verso la B Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinaleLa Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l’approdo in semifinale. Smile Cosenza: 6-17 a Roma, resilienza dopo l’EuropaLa Smile Cosenza ha subito una sconfitta netta contro la Sis Roma con un risultato finale di 6–17, registrando un passivo pesante nel punteggio ma...