Smile Cosenza travolge Messina | 24-4 e marcia trionfale verso la B

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Smile Cosenza Pallanuoto ha vinto la partita contro l’Ossidiana Messina con il punteggio di 24-4, confermando la posizione di testa in campionato nella Serie C. La gara si è svolta senza particolari imprevisti, con la squadra di casa che ha dominato dall’inizio alla fine. La partita si è conclusa con un risultato netto, rafforzando la marcia della formazione verso la promozione in Serie B.

La Smile Cosenza Pallanuoto ha confermato il proprio primato nella Serie C con una prestazione dominante contro l’Ossidiana Messina, chiudendo l’incontro con un punteggio di 24-4. La squadra guidata da Gianmarco Manna ha gestito la sfida con estrema precisione tattica, mantenendo un ritmo elevato che ha permesso ai rossoblu di imporsi senza sofferenza e di consolidare la posizione di capolista imbattuta nel campionato. Un equilibrio vincente tra esperienza e crescita giovanile. Il successo ottenuto non è solo il risultato di un’efficacia offensiva schiacciante, ma testimonia la solidità strutturale di un progetto sportivo ben delineato. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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