Smartphone vietati agli under 15 | solo chiamate e messaggi a numeri autorizzati Multe ai genitori La bozza

Il governo sta preparando una norma che limita l’uso degli smartphone ai minori di 15 anni, consentendo solo chiamate e messaggi verso numeri autorizzati. Sono previste sanzioni per i genitori in caso di infrazioni. La bozza di legge mira a regolamentare l’accesso ai social network da parte dei giovani. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di controllo digitale rivolto ai minori.