Smartphone vietati agli under 15 | solo chiamate e messaggi a numeri autorizzati Multe ai genitori La bozza
Il governo sta preparando una norma che limita l’uso degli smartphone ai minori di 15 anni, consentendo solo chiamate e messaggi verso numeri autorizzati. Sono previste sanzioni per i genitori in caso di infrazioni. La bozza di legge mira a regolamentare l’accesso ai social network da parte dei giovani. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di controllo digitale rivolto ai minori.
Il governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando a un intervento per limitare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, con l’introduzione di sanzioni rivolte ai genitori in caso di violazione. L’anticipazione arriva da Il Messaggero, secondo cui il provvedimento potrebbe approdare nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri, sotto forma di disegno di legge o decreto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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